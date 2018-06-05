官方：阿森納宣布前尤文後衛利希施泰納加盟北京新浪網 (2018-06-05 21:06)
阿森納宣布尤文邊衛利希施泰納自由身加盟球隊。
現年34歲的利希施泰納在2011年夏天以1000萬歐元的價格從拉齊奧加盟了尤文圖斯，在為尤文效力的7個賽季中，他為球隊出場257次，打進15球。
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