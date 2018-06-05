記者陳昭宗／地方報導

雲林縣警局虎尾警分局為慶祝107年警察節，響應捐血一袋、救人一命，結合台南捐血中心於分局大門前辦理捐血活動，把人民保母的愛心化為具體行動挽袖捐熱血，盼拋磚引玉，改變民眾對警察嚴厲之刻板印象，展現鐵漢柔情之一面，亦激發民眾踴躍參與捐血之熱忱。

分局指出，感謝同仁、警察之友會、義警、民防、巡守隊、警察志工及虎尾警察辦事處主任吳政憲、副主任洪錦文、客厝所義警小隊長洪錦豐等人熱心公益響應，還分別贊助元進莊晨露滴雞精飲用包及春豐無糖豆漿，提供捐血人營養補給。

活動中虎尾分局反毒大使施婕華亦向捐血民眾宣導反毒品、反幫派、反詐欺、反性剝削等青春專案犯罪預防四大主軸，並提倡廉能反貪政風，豐富活動內涵，期望明年繼續讓愛心傳承，生生不息。

虎尾分局反毒大使施婕華向捐血民眾宣導反毒品、反幫派、反詐欺、反性剝削等青春專案犯罪預防四大主軸。（記者陳昭宗拍攝）