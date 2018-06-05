歡慶警察節 虎警愛心捐血宣導反毒倡廉政台灣好新聞報 (2018-06-05 18:29)
記者陳昭宗／地方報導
雲林縣警局虎尾警分局為慶祝107年警察節，響應捐血一袋、救人一命，結合台南捐血中心於分局大門前辦理捐血活動，把人民保母的愛心化為具體行動挽袖捐熱血，盼拋磚引玉，改變民眾對警察嚴厲之刻板印象，展現鐵漢柔情之一面，亦激發民眾踴躍參與捐血之熱忱。
分局指出，感謝同仁、警察之友會、義警、民防、巡守隊、警察志工及虎尾警察辦事處主任吳政憲、副主任洪錦文、客厝所義警小隊長洪錦豐等人熱心公益響應，還分別贊助元進莊晨露滴雞精飲用包及春豐無糖豆漿，提供捐血人營養補給。
活動中虎尾分局反毒大使施婕華亦向捐血民眾宣導反毒品、反幫派、反詐欺、反性剝削等青春專案犯罪預防四大主軸，並提倡廉能反貪政風，豐富活動內涵，期望明年繼續讓愛心傳承，生生不息。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- WD My Cloud Home 2TB 雲端儲存系統
- 【CASIO Baby-G】海潮閃耀潮汐運動女錶(BGA-225-9ADR)
- 【官方自營】ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛 鑽石立體緊顏發燒組
- OUTDOOR- 極簡生活2.0系列-後背包-粉彩粉紅-OD49961PPK
- 【JOYOR】 EY-7A+ 36V鋰電 定速 500W 避震 電動滑板車 坐
- 【大巨光】給皂機(HK-CSD12)
- 鎮金店Just Gold金生之約系列(純金)- 黃金對戒(男戒)
- Bernice-防潮防蛀 塑鋼A4彩色資料櫃/收納櫃
- 日本TENGA iroha+ 女性震動按摩器 KUSHI 落羽松
- Samsonite RED PECKHAM 輕量潮流休閒後背包14"(黑)
孫安佐被控聯邦重罪 恐終身無法入境美國【中央社】
轎車撞進騎樓 1童身亡2男輕重傷（2）【中央社】
台大女遭分屍逾半月 兄悲悼亡妹：正義能還我們公道嗎？【NOWnews今日新聞】
亞太空品管制策略交流研討會 嘉縣分享阿里山空品淨區推動經驗【台灣好新聞報】
林百貨開幕四周年慶暨「雙城戀．設計展」【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》