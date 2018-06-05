秦良丰聽到周杰倫打氣哭了！ 楊丞琳低調送音檔鼓勵NOWnews今日新聞 (2018-06-05 20:40)
因為軍事演習發生意外的26歲傘兵秦良丰，經過搶救之後，目前仍住院治療，他的家屬和朋友，都努力為他集氣，希望有奇蹟出現。周杰倫、楊丞琳透過媒體得知，需要打氣的幫忙，已經透過工作人員，送上錄音檔，給秦良丰鼓勵。
最新消息，秦良丰的父親表示：「有放周董的錄音檔給兒子聽，兒子聽到後，激動得哭了！可見周董的加油打氣，對良丰幫助很大。」不斷向周杰倫道謝！
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