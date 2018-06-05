▲周杰倫、楊丞琳獲知傘兵現況後，已經送上音檔鼓勵秦良丰。（圖／翻攝周杰倫IG、楊丞琳IG, 2018.06.05）

因為軍事演習發生意外的26歲傘兵秦良丰，經過搶救之後，目前仍住院治療，他的家屬和朋友，都努力為他集氣，希望有奇蹟出現。周杰倫、楊丞琳透過媒體得知，需要打氣的幫忙，已經透過工作人員，送上錄音檔，給秦良丰鼓勵。

最新消息，秦良丰的父親表示：「有放周董的錄音檔給兒子聽，兒子聽到後，激動得哭了！可見周董的加油打氣，對良丰幫助很大。」不斷向周杰倫道謝！