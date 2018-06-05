老爺行旅唐伯川總經理南大暢談 飯店與在地文化玩樂創意台灣好新聞報 (2018-06-05 20:04)
記者吳順永／台南報導
臺南大學6/5邀請台南老爺行旅唐伯川總經理蒞臨博雅教育講座，以「飯店與在地文化玩樂創意」為題，與師生分享飯店與臺南在地文化結合的創新巧思。
唐伯川總經理畢業於英國蘇里大學觀光管理研究所，曾擔任2016高雄市政府旅遊觀光講座主講人，也曾編寫「2017觀光產業關鍵人才培育計畫—旅館業及觀光旅館業」教案，現任臺南老爺行旅總經理。
唐總經理在飯店界工作經驗豐富，他認為隨時代變遷，飯店業也面臨客源流失及轉型的問題。因此老爺飯店集團除了原有的五星級國際酒店、商務型會館外，另成立吸引年輕課群，結合在地文化的「老爺行旅」，將臺南傳統建築（如街景、窗花）元素融入飯店的軟、硬體設備，並結合展覽、表演、文創巧思的經營型態，，提升客人來訪及入住意願。
老爺行旅結合了文創藝術，舉辦各式藝文活動以吸引旅人的目光，如2017年引進稻草人現代舞蹈團、C-Hub成大創意基地、目目文創工作室等藝文團體進駐。另將臺南美食以「聽的小吃」方式呈現，讓客人深刻體驗在地飲食的特有氛圍。此外，也與在地餐廳合作，舉辦「野餐地圖」的戶外野餐方案，增加客人飲食的趣味性。
唐總經理以其在飯店工作多年的經驗期許在座同學，應該多方摸索自身的性向與特質，儘可能在就業前取得相關領域的工讀經驗。以服務業為例，須具備與人接觸的興趣，能積極學習且有耐性地長期投入的人格特質，以培養工作的正能量，日後方能有更佳的發展空間及就業力。
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