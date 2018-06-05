中華職棒／尼克斯5局失2分 猿隊幸運暫保領先NOWnews今日新聞 (2018-06-05 20:40)
Lamigo桃猿結束上周的割喉戰，戰績穩居龍頭，今(5)日作客洲際棒球場，派出尼克斯先發出戰中信兄弟的陳琥，尼克斯投到5局失2分，5局打完猿隊暫時以3:2領先象隊。
1局上桃猿就首開攻勢，郭嚴文二壘安打後，陳俊秀補上安打，送回1分。1局下兄弟還以顏色，第一棒王威晨一上來就敲出二壘安，下一棒犧牲觸擊上到三壘，最後靠著陳子豪滾地球擠回1分追平。
2局上桃園延續攻勢，藍寅倫敲出個人本季第5轟，再攻下1分，4局上林承飛因失誤上壘，隊友再補上連續安打得分，比數來到3:1，可惜陳俊秀打擊遭接殺，留下滿壘殘壘。
5下，林智勝在1人出局後，終於敲出二壘安打，也是他本季首安，黃鈞聲補上一壘安打，將林智勝送回本壘得分，吳東融敲出場地二壘安上到二壘，這時王威晨敲出深遠飛球，眼看有機會成為犧牲打，沒想到吳東融也起跑，在三壘被觸殺出局，造成雙殺，得分不算。
尼克斯投到5局被敲5安失2分，送出2次保送；陳琥4局用了83球，被敲6支安打失3分，包括一發陽春砲，5局上由楊志龍上場接替陳琥投球。
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