原標題：你沒有看錯！日本著名作家村上春樹將首次擔任電台DJ

[環球網報導 記者 查希]這也是他的願望。據俄羅斯衛星網6月5日報導，日本TOKYO FM廣播公司表示，日本著名作家村上春樹將首次擔任該廣播電台節目主持人。

這檔節目將於8月5日播出，節目主題是音樂和跑步，這一主題的選擇並非偶然。對於村上春樹來說，音樂和跑步是寫作不可或缺的條件。

廣播公司稱：「村上春樹先生將把自己的磁碟和iPod——在跑步時聽的音樂帶到播音室，並用自己的話講述這些旋律，講述什麼是跑步、音樂和文學。」

村上春樹從小時候收集磁碟和唱片，目前的收藏量很大。

村上春樹在宣傳該節目的信中表示，當他獨自傾聽那首美麗的音樂時，羞於面對世界上的其他人。有時希望與其他人端起一杯葡萄酒或一杯咖啡暢談，分享那段時光。他嘗試成為DJ的願望從此開始。

村上春樹被認為是日本作家中最有可能獲得諾貝爾文學獎的候選人，但多年來該獎項都頒給了其他候選人。