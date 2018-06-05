▲陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人官方推特）

日職讀賣巨人台灣好手陽岱鋼今（5）日先發出戰樂天金鷹，他首打席就敲出二壘安打，連續2場擔任開路先鋒都安打，單場4打數1安打，獲得1次保送，巨人終場以1:4落敗，樂天也終於拿到交流戰首勝。

陽岱鋼是在4月3日因左手腕被觸身球砸中，因此休養了一個半月，5月底才回到一軍，不過他連續4場代打後，5月31日起回到先發位置。

這場巨人推出山口俊先發，他奮力主投7.1局，共用128球，被打3安打失4分，4次保送，飆出10次三振仍吞下敗投。

山口俊3局上2人出局一壘有人局面，被茂木榮五郎轟出左外野2分砲先馳得點。

巨人隊5局下反擊，田中俊太敲安後，盜壘成功，岡本和真敲出左外野安打建功，也拿下全場唯一寶貴的分數。



樂天先發古川侑利先發5局失1分，狂飆8次三振，最快球速149公里，台灣好手宋家豪中繼1局無失分，對決陽岱鋼，讓他敲出內野滾地球出局。



7局山口俊續投，先讓岡島豪郎獲保送上壘，嶋基宏犧牲打觸擊，渡邊直人也獲保送，田中和基再敲出適時安打建功，山口俊退場後，池田駿接替又發生暴投失誤，樂天單局再下二城奠定勝基。



陽岱鋼首打席敲安，第二打席獲保送，第三、四打席都是游擊滾地球出局，8局下擊出雙殺打，打擊率降至2成63。