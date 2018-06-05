雙贏彩第107038期開獎中央社 (2018-06-05 20:47)
（中央社台北2018年6月5日電）雙贏彩第107038期今晚開獎，中獎號碼為04、06、11、07、03、19、16、18、14、22、08、09。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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