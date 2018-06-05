今彩539第107134期開獎中央社 (2018-06-05 20:45)
（中央社台北2018年6月5日電）今彩539第107134期開獎，中獎號碼24、10、02、23、15。3星彩中獎號碼545，4星彩中獎號碼2438。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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