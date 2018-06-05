（中央社安曼5日綜合外電報導）約旦國王阿布杜拉二世今天任命曾任職世界銀行的經濟學家拉查茲為總理，負責組織新政府，並敦促透過對話推行所得稅法。這項新法引發幾年來最嚴重抗議，導致前總理穆爾基下台。



路透社報導，約旦應國際貨幣基金（IMF）要求推行的改革引發抗議後，阿布杜拉二世（King Abdullah II）為化解民怨，接受穆爾基（Hani Mulki）辭職，任命曾赴美國哈佛大學（Harvard）深造的拉查茲（Omar al-Razzaz）接任總理。



約旦是美國的盟邦，近年來在區域情勢動盪時一直保持穩定，但近日因為物價上漲，首都安曼（Amman）和其他城市有數以千計民眾上街抗議，堅決反對實施新所得稅法。



阿布杜拉二世表示，新政府應檢討稅制，立即就新所得稅法草案展開對話，政黨、工會和民間團體都應參加。



他在任命拉查茲的信函中說：「新政府的優先要務是必須發揮約旦經濟的潛力，以恢復成長能力，以及提供工作機會。」



阿布杜拉二世廣獲推崇是能夠凝聚全國的人物，他提及抗議群眾的訴求，表示物價上升已加重人民的負擔，要求政府改善服務，並怪罪區域情勢不穩定妨礙低迷的經濟復甦。（譯者：林治平）1070605