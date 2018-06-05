（中央社記者謝靜雯台北5日綜合報導）中信兄弟隊二軍總教練林威助，今天受邀在日職阪神隊台灣日開球，林威助穿回阪神時期31號球衣，場上響起阪神時期應援曲，林威助表示，「很懷念、像回到自己家的感覺」。



林威助2003年至2013年間效力日職阪神虎隊，今天阪神在甲子園棒球場舉辦台灣日活動，林威助受邀開球，穿上阪神隊時期的31號球衣。



林威助表示，上場開球聽到球員現役時期的應援曲很懷念，像回到自己家的感覺，賽前也和前隊友、現任總教練金本知憲，以及鳥谷敬等舊識打招呼，林威助表示，「這些選手從春訓開始辛苦的練習，現在邁入夏天、更需要體力，也希望他們繼續努力」。



阪神虎隊今天在甲子園棒球場與歐力士隊交手，歐力士隊首局靠著接連安打、保送，先馳得點，阪神4局靠著接連3支安打，攻下2分，以2比1超前比數，歐力士隊5局靠著接連2發陽春砲，再度翻轉戰局，阪神追分不及，以2比3吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1070605