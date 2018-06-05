匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

微軟（Microsoft）今日確認以75億美元收購GitHub。

這是自微軟CEO納德拉（Satya Nadella）在2016年以262億美元收購LinkdIn之後進行的第二次大型收購，GitHub在2015年時的最後估值為20億美元，而微軟收購的價格亦比外界預測的50億美元更高，這筆交易將在今年稍晚完成。

GitHub是世界最大的開發者平台之一，截自今（2018）年3月，平台上擁有2800萬名開發人員以及8500萬個代碼庫，包括矽谷大企業如蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Google在內與其他超過180萬家企業與組織都使用GitHub。儘管如此，GitHub過去從未從其服務中獲利。

隨著微軟收購了GitHub，未來該公司將由Xamarin的創始人Nat Friedman領導，並直接對微軟的雲端＋AI團隊執行副總裁Scott Guthrie負責，前GitHub CEO Chris Wanstrath將成為微軟的技術人員。

在2014年納德拉接手微軟後，該公司在協作與開源精神上有了很大的改變，目前更是在GitHub上貢獻最多代碼庫的公司，並且三年來都保持第一，超越Google與Facebook；此外，微軟也將公司最重要的幾個開發項目，如.Net framework、Visual Studio Code上傳到了GitHub的開源許可證下；現在，Visual Studio Code甚至可以在Linux和MacOS上運行。

然而，微軟有辦法因此贏得開發者信任嗎？從收購傳聞還未確認時，Twitter上已掀起一波「開發者出走潮」。他們認為，一旦GitHub被微軟收購，那就再也不是GitHub了，紛紛為GitHub「哀悼」了起來。

這些開發者對微軟的強烈反彈，除了是微軟早期（二十年前）惡名昭彰的壟斷形象遺留下來的後遺症之外，也是因為過去無論是Skype或Nokia的手機業務在微軟手下都沒有過好下場。

源於GitHub、現在成為其競爭對手的GitLab直接在官網上「恭喜」GitHub被微軟收購，並聲稱開發者已將其代碼庫轉移至GitLab旗下服務，導致匯入的代碼庫數量比平時增加了10倍之多，這些都已證明了開發者對這樁交易感到相當動搖，也沒有自信。

儘管如此，上文提到微軟近年來在開源與協作方面的改變都已讓眾多開發者感到驚訝，亦贏得了為數不少的開發者的尊重；兩年前微軟收購LinkedIn之後，至今為止對使用者或其品牌來說幾乎沒有太大的變化；微軟現在更是早期死對頭Linux基金會的成員，所有的這些都已顯示出這位43歲科技老巨人仍在努力改變自己。

微軟在聲明中承諾，將保持GitHub「開發者優先」的精神，並且維持獨立運作。然而未來GitHub會產生何種改變？微軟是否會讓手中的寶石變成路邊一顆毫不起眼的石頭？或者能利用GitHub創造出雙贏的結局？就看微軟的本事如何了。

消息來源：Microsoft、The GitHub Blog

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