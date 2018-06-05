6月5日晚，2018年FINA跳水世界杯在武漢決出第三塊金牌的歸屬。男子雙人三米跳板決賽中，最後一跳之前仍落後對手10.14分之多的中國組合曹緣/謝思埸上演大逆轉，里約奧運會冠軍組合、來自英國的拉赫爾/米爾斯出現較大失誤惜敗摘銀。賽后，中國跳水隊領隊周繼紅直言不滿意：「英國這對選手跳得很出色，也是109出現了大失誤中國隊才有了這個機會。」

隨著2016年裡約奧運會英國組合摘金，2017年布達佩斯世錦賽俄羅斯組合奪冠，如今對中國跳水夢之隊而言，男子雙人三米跳板比賽的懸念越來越大。今晚，兩年一度的世界杯決賽上再度充滿懸念。

第四跳、第五跳過後，英國組合拉赫爾/米爾斯牢牢佔據頭把交椅，並領先中國組合十多分，最後一跳又是難度最大的109C（向前翻騰四周半抱膝）。加之預賽排名第二，英國組合將是壓軸出戰。

率先結束的曹緣/謝思埸這一跳發揮出色，獲得了裁判88.92分的肯定；屏氣凝神之間，英國組合登場，明顯是心態上發生了變化，兩人的空中姿態出現了變性，入水時水花四濺，最終只得到了70.68分！這樣一來，中國組合以8.10分的微弱優勢逆轉奪金。

儘管拿到了冠軍，周繼紅領隊直言不滿意：「我們自己還是跳得不是很理想，主要是曹緣表現太著急了，四個自選水平跳得太糟糕了，從同步、從整體配合上、從動作質量上確實出現了很多問題，正常來講的話不應該是今天這個水平。」

周繼紅領隊坦言從目前跳水的世界格局來看，男子雙人三米跳板已是群雄逐鹿之勢。

「雙人三米板的對手更多一點，呈現的整體情況來看，三米板的對手多於十米台的選手。這幾對選手都是世界最高水平，當然還有一對俄羅斯選手（2017年世錦賽冠軍）沒有來，本身英國這對選手實力就很強，他們是奧運會的冠軍；美國那一對是奧運會銀牌也來了，還有俄羅斯來的這一對雖然不是很理想，但也是世界前三的水平。<b>英國這對選手跳得很出色，也是109出現了大失誤中國隊才有了這個機會，所以男子雙人三米板這個項目還是自己要強大。」

值得一提的是，在最後一跳之前，看出問題的周繼紅領隊還特地找到曹緣進行了指點，「曹緣今天實在是太急躁了，看都看得出來，所有動作壓不出自己，沒有節奏，特別著急想去做動作，沒有去考慮同步配合。沒有節奏感的話，動作是不可能跳好的。最後109之前，雖然我們輸十分，但是我們也不能放棄，因為你怎麼知道對手情況怎麼樣？所以我過去還是跟他說了一下，要他沉住氣、穩一點。」

「四個自選如果一個人沒跳好的話，就是兩個人沒跳好。還是要好好的把自己強大，更成熟一些，我們好好好總結，像是從準備比賽的心態上面，今天墨西哥選手就做得很好。」周繼紅說。

（何霞 發自武漢）