2018年6月5日-今天2K宣布NBA2K將會以3次NBA總決賽冠軍，4次NBAMVP以及NBA2K遊戲忠實擁躉的勒布朗詹姆斯作為NBA2K19二十周年紀念版的封面球星。這次的封面通過勒布朗詹姆斯親自挑選的一些生動的關鍵詞表現出了阿克倫最摯愛的孩子的心路歷程。每一個詞都對勒布朗詹姆斯意義深遠，包括「為偉大而奮鬥」「動力」「平等」。

「我十分榮幸可以作為二十周年紀念版的遊戲封面球星，這個也是我從很小就開始熱愛並暢玩的遊戲」詹姆斯說，「我這次想在封面上做一些不一樣的東西，以表現出那些給我動力並一直激勵我成長的一切，無論是我的家庭，還是我成長的地方，以及我深處的輿論環境。我十分榮幸我的心路歷程能夠作為2K歷史中此次特別時刻的一部分，我也很興奮我的粉絲可以看到它」

「今年是VisualConcepts工作室成立三十周年，同時也是NBA2K系列遊戲問世二十周年的日子，所以能和本世代最具標誌性的球星勒布朗詹姆斯一起合作紀念這一里程碑，我認為意義非凡」，AlfieBrody，NBA2K全球營銷副總裁說，「勒布朗詹姆斯在NBA2K19二十周年紀念版上精心挑選的那些詞也體現出了他的激情和驅動力，促使他達到職業巔峰，繼而另他成為完美的封面球星。」

NBA2K19二十周年紀念版見證了勒布朗詹姆斯第二次出現在NBA2K遊戲的封面，他14次獲得全明星稱號，這也是他征戰NBA賽場的第15個賽季。同時他還是SpringHill Entertainment創意公司以及數字體育媒體平台UNINTERRUPTED的聯合創始人。

NBA2K19二十周年紀念版，由VisualConcepts開發，並將在2018年9月7日以數字版和實體版同時在XboxOne，PlayStation？4，Nintendo Switch平台，以數字版在WindowsPC平台全球首發。

NBA2K19標準版將於2018年9月11日在XboxOne，PlayStation？4，Nintendo Switch，WindowsPC平台上全球首發。

NBA2K19 PS國行版由Gamepoch星游紀在中國發行，後續相關信息請持續關注NBA2K和Gamepoch星游紀官方微博和微信公眾號，敬請期待!

關於Take-Two Interactive Software

總部設於美國紐約市的Take-Two Interactive Software, Inc.是專為世界各地消費者提供互動娛樂的領導地位開發商、行銷商與發行商。該公司透過兩個自有品牌Rockstar Games和2K發行及研發產品。我們的產品是針對遊樂器主機及個人電腦(包括智慧手機與平板電腦)所設計，並透過實體通路、數位下載、線上平台與雲端串流服務提供給我們的消費者。該公司的股票已於NASDAQ上市交易，代號為TTWO。若需要有關公司及產品的進一步資訊，請造訪我們的官方網站http://www.take2games.com。

關於2K