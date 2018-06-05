德國校園因可疑人員進入遭封鎖 警方證實無險情北京新浪網 (2018-06-05 20:34)
原標題：德國校園因可疑人員進入遭封鎖 警方證實無險情
中新網6月5日電 據「中央社」報導，6月5日，德國警方接獲的一通電話警告稱，有2名武裝的「可疑分子」進入首都柏林的一所小學，隨後，警方封鎖了這所小學和周圍地區。經搜查，警方表示，未發現可疑的人物，情況已經解除。
據報導，警方發言人表示，「學校內沒有危險物品或危險人物。所有師生都很安全。」
此前警方稱，他們正在調查潛在的「險情」。柏林市格孫特布倫嫩區(Gesundbrunnen)的該小學學生曾被帶離學校，暫避於附近教堂中。
責任編輯：卞磊
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