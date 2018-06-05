美超微重點展示資源節約型系統，包括SuperBlade®、多節點BigTwin™及全閃存NVMe組合式儲存解決方案，幫助解決IT基礎架構對全球所造成的環境影響並降低總體擁有成本

台湾台北2018年6月5日電 /美通社/ -- 企業運算、儲存、網路解決方案以及綠色運算技術領域的全球伺服器領導企業美超微電腦股份有限公司 (Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI)宣布在2018 台北國際電腦展上以綠色運算為展區主軸，重點展示最新的資源節約型數據中心與雲端解決方案，其中包括SuperBlade®、BigTwin™、全閃存NVMe組合式儲存系統，以及人工智慧和機械學習優化的伺服器。美超微位於台北南港展覽館1館四樓N區的雲端展位（編號0806），將於6月5日至9日在台北國際電腦展盛大展出。

現在全球企業數據中心運作所消耗的電力占總電力供應量的3％，而產生的溫室氣體更是占全球排放量的2％；此外，目前電子系統平均使用三到五年就要淘汰進垃圾填埋場，這些電子廢棄物占全球重金屬廢棄物的70％，對地球環境和人類健康造成威脅。

美超微推出的資源節約技術能為企業數據中心提供在能源、散熱、共享資源以及週期更新需求上最佳化的整體結構解決方案。該創新技術著重於將系統機箱重複利用，以實現子系統的模組更新，藉此優化網路、儲存、散熱扇與電源等子系統的效能與週期更新。而透過中央處理器與記憶體的分離處理，使每個資源系統都能獨立更新，不但大幅降低數據中心的週期更新成本，更能優化技術上的革新與應用。

美超微總裁兼執行長梁見後(Charles Liang) 表示：「美超微已與多家《財富》世界百大企業合作，協助企業數據中心建置資源節約型系統。作為節能系統與綠色運算技術領域的創新領導者，美超微能透過延長機箱、電纜、網路、儲存設備、風扇及電源等伺服器子系統的使用壽命，來協助企業節約成本。企業因此能夠在週期更新中節省高達60%的硬體採購成本，降低50%的能耗和減少電子廢棄物的排放，不僅幫助數據中心省下百萬美元的能源成本，也為後代著想，為永續環境盡一份心力。」

美超微將在台北國際電腦展上展示各式應用節約資源技術平台，滿足企業對於工作負載量上的多元需求。

美超微全新的分離式SuperBlade解決了伺服器子系統之間相互依賴的問題，使中央處理器與記憶體、輸入/輸出(I/O)、機箱、儲存和電源/散熱等設備得以獨立升級，每個組件都可以在最理想的時間進行更新，充分發揮逐代改良的性能與效率，跳脫傳統單一單片式伺服器更新的模式。刀鋒伺服器採用英特爾®至強®可擴充處理器，可支持支持M.2 NVMe和英特尔Optane™。

美超微BigTwin™系統採用2U 4 節點設計，提供高性能和高效率，支持全系列英特爾至強可擴充處理器，充分利用所有記憶體通道，每節點多達24個DIMM，可選搭全閃存 NVMe或混合NVMe/SAS3 驅動器托架。根據配置，每個節點可搭載雙英特爾至強可擴充處理器，高達3TB DDR4-2666MHz註冊ECC記憶體的24 個 DIMM、多達6個熱插拔NVMe或SAS3/SATA驅動器和高達3個PCI-E 3.0插槽，並支持具彈性的SIOM模組，帶來100/40/25/10/1G網路選擇和2600W/2200W冗餘鈦金級(96%+)數位電源。

美超微還將展示其基於最新一代CPU、NVIDIA Tesla V100和NVLink GPU的全系列人工智慧和機械學習系統，提供卓越性能和密度，其中包括基於NVIDIA HGX-2的新款2 PetaFLOP Superserver設計，將透過NVLink和NVSwitch連接的16個Tesla V100 32GB SXM3 GPU結合在一起，提供突破性人工智慧和機械學習運算功能。

此外，美超微也將展出其系列RSD機架設計。美超微RSD採用英特爾®機架規模設計(Intel® RSD)，這是一種以開放標準為基礎的數據中心架構。美超微RSD採用的Redfish Restful應用程式介面(API)能應用於不同廠商和多代的伺服器，不但適應性高，更能在符合產業標準下管理分離式伺服器、儲存與網路設備機架。美超微RSD 2.1支持高性能、高密度的分離式NVMe儲存，可大幅度提升數據中心的效率和效能，並同時降低成本。

美超微也將展示最新全閃存NVMe Samsung NF1及英特爾「統治者 (Intel ruler)」等1U儲存系統。

梁執行長將於6月7日(週四) 在第五屆台北5G國際高峰會(Taipei 5G Summit) 上，發表「5G/邊緣運算至雲端計算新趨勢」的專題演講，分享更多關於資源節約型技術的實際應用。專題演講活動將在台北世貿中心四樓的貴賓廳舉辦，並於早上8點開始接待。

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關於美超微電腦股份有限公司(NASDAQ: SMCI)

美超微電腦股份有限公司(NASDAQ: SMCI)是全球高性能、高效率伺服器技術的領導創新企業，同時也是用於數據中心、雲端計算、企業IT、大數據(Hadoop)、高性能計算和嵌入式系統的先進伺服器 Building Block Solutions®的全球首要供應商。此外，美超微致力於透過We Keep IT Green®計劃來保護環境，為客戶提供市場上最節能、最環保的解決方案。

Supermicro、SuperBlade、BigTwin、Server Building Block Solutions和 We Keep IT Green是美超微電腦股份有限公司的商標和/或註冊商標。

所有其他品牌、名稱和商標均是其各自所有者之財產。

圖片 -- https://mma.prnewswire.com/media/698968/Supermicro_Computex.jpg

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