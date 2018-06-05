台灣台北2018年6月5日電 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI) 今日宣佈推出一款領先業界的頻率合成器 ADF4371，全新 ADF4371採用鎖相迴路(PLL)、完全整合型壓控振盪器(VCO)，並整合低壓差調節器(LDO)和追蹤濾波器技術，以支援各項射頻／微波系統設計，滿足航太、測試／測量、通訊基礎設施及高速轉換器時脈等多元化市場對於下一代產品設計的嚴苛要求。

ADF4371運用 ADI 在射頻和微波頻率合成器領域25年的專業知識設計，為目前市面上性能最高的頻率合成器，提供62MHz 至32GHz 最寬廣的連續射頻輸出範圍。此元件結合超低 PLL FOM（-234dBc/Hz）、超低雜散（-100dBc典型值）、低 VCO 相位雜訊（8GHz下1MHz 失調時為-134dBc/Hz）以及內建追蹤濾波器技術，具有出色的性能和適用性。採用功能豐富並可靈活配置的架構，因此設計人員只需選用一種超精小的頻率合成器解決方案，便能滿足該頻率範圍內大部份的 LO／時脈需求，進而降低開發成本和風險，並縮短產品上市時間。

ADF4371配合外部迴路濾波器和外部參考源使用，可實現高解析度（39位元）小數 N 分頻或整數 N 分頻鎖相迴路頻率合成器。該微波寬頻 VCO 設計可產生62.5 MHz 至32 GHz 的頻率。元件具備業界最低抖動（在10GHz 時為36fs）和參考雜散（-100dBc 典型值），操作溫度可達攝氏105度而不失鎖。

對於要求佔板面積非常小的應用，ADF4371支援整合電源去耦、整合 LDO 和整合諧波追蹤濾波器。追蹤濾波器技術有助於在整個 VCO 範圍內實現至少30dB 的諧波和次諧波抑制，大幅縮減總體解決方案的佔用面積，尤其適合需使用固定範圍濾波器以滿足倍頻程頻寬抑制需求的應用。對於無需使用 ADF4371全頻率範圍（高達32GHz）之應用，ADI 另提供操作頻率達16GHz 之 ADF4372。

ADF4371產品特性：

超低 FOM（歸一化相位雜訊基準）-234dBc/Hz 鑒頻鑒相(PFD)能力高達250MHz 最低積分相位雜訊（抖動）< 36fs@10GHz 最低參考雜散<100dBc 典型值 整數邊界雜散（整數通道偏移960kHz 時為-90dBc） 整合諧波濾波器

ADF4371與 ADF4372均擁有 ADI 電路設計和評估工具 ADIsimPLL™支援，該款廣受歡迎的工具可協助用戶對射頻和微波系統進行評估、設計和故障排除。更多資訊請參閱：http://www.analog.com/adisimpll。

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