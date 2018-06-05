行員涉監守自盜 兆豐銀：客戶權益不受影響中央社 (2018-06-05 20:27)
（中央社記者田裕斌台北2018年6月5日電）兆豐金控(2886)旗下兆豐銀行發生行員監守自盜案，兆豐銀表示，已將涉案行員停職，客戶權益不受影響。
兆豐銀表示，在5月底對帳時主動發現豐原分行張姓行員私自挪用客戶存款，經行員自白，是因為投資期貨失利，為彌補虧損才監守自盜，內部除積極查核外，將確實查證並採取負責態度，確保客戶權益不受任何影響。
兆豐銀指出，本案已通報相關主管機關，並移送檢調單位查辦，也已報請保險公司出險，粗估損失不大，張姓行員除了立即予以停職處分外，並採取相關法律及保全措施，內部相關作業將再深入檢討改進，杜絕類似情事。
金融監督管理委員會表示，兆豐銀豐原分行理專疑似挪用客戶帳戶資金高達新台幣4000萬元，兆豐銀在5月29日發現後，隨即於5月30日向金管會通報重大偶發事件，初步調查，只有1名客戶的資金遭挪用。（編輯：鄭雪文）
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