（中央社越南清化5日綜合外電報導）越南一處紅樹林纏掛著塑膠袋、泰國一隻鯨魚因誤食過多塑膠袋喪命、印尼「天堂」島附近的水底下堆滿垃圾，一幕幕怵目驚心的景象凸顯亞洲面臨的塑膠危機。



法新社報導，每年約有800萬公噸塑膠垃圾被倒入全球海洋中，相當於每天每分鐘就有一輛垃圾車將塑膠垃圾倒入海中。



根據2015年海洋保育協會（Ocean Conservancy）的報告，全球超過一半的塑膠垃圾來自中國、印尼、菲律賓、泰國和越南這5個亞洲國家。



它們是亞洲經濟成長數一數二快國家，也是生產、消費和丟棄全球大部分塑膠的地方。



印尼綠色和平組織（Greenpeace Indonesia）專案主任貝利（Ahmad Ashov Birry）告訴法新社：「我們正處於塑膠汙染危機中，我們在河流、海洋到處都可看到塑膠…我們必須採取行動。」



今天世界環境日提出「不能重複使用，就拒絕使用」口號，強調塑膠的危險性。但這不僅是有關美感的議題，塑膠也正在殘害海洋生物。



上週一隻鯨魚命喪泰國南部，腹內有80個塑膠袋。海鳥和烏龜誤食塑膠死亡，被沖到岸上的場景也屢見不鮮。



專家警告指出，更大威脅可能是無形的。從較大塑膠剝落的微塑膠碎片容易吸附毒素，自來水、地下水和魚體內都可以發現這些微塑膠，而亞洲各地每天都有數百萬人吃魚。



科學家目前還未充分了解將微塑膠吃下肚，會對健康有什麼影響。



國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）全球海洋和極地計畫負責人隆丁（Carl Gustaf Lundin）告訴法新社：「我們正在進行一場全球性實驗，對事態將會如何發展卻毫無頭緒。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1070605