（中央社記者江佩凌台北5日電）6月16日鄭問展登場前，記錄鄭問的世界與足跡新書今天發表，許多台灣漫畫家齊聚一堂，分享和鄭問互動的種種往事，而鄭問兒子鄭植羽想起父親不僅數度哽咽，更一度中斷發言。



大辣出版社今天在台北舉辦「人物風流：鄭問的世界與足跡」新書發表會，該書囊括亞洲4地、18個人看鄭問，試圖透過鄭問的家人、同學、弟子及曾與鄭問遠征安古蘭的漫畫家，拼湊出鄭問傳奇的一生，而拍攝鄭問紀錄片的團隊也同步在場記錄發表會過程。



2012年，台灣首度以亞洲主題國之姿獲邀參加歐洲最大漫畫節「法國安古蘭國際漫畫節」，那是鄭問作品跨出國際的一大步，當時由鄭問領軍20名漫畫家組成台灣參訪團，包含常勝、阿推、小莊（莊永新）、平凡等人皆一同前往，今天他們也出席發表會，分享和鄭問的互動。



常勝憶及，在安古蘭時，他的作品沒幾天就獲得國外出版社高度意願詢問，那時鄭問聽聞後把他拉到一旁，手舞足蹈地恭喜他，常勝說：「他開心到比我還開心一百倍的感覺。」在常勝眼中，鄭問是非常照顧後輩的大師，讓他十分感動。



小莊則回憶高中時曾親眼看過鄭問原稿，他說，面對鄭問「神乎其技的技法」，那時他簡直嚇壞了，心裡甚至認為「我應該不適合畫漫畫」，直到畢業後才慢慢接受其他漫畫的風格和畫畫方式，但鄭問的創作精神仍是讓小莊覺得很了不起的地方。



鄭問的兒子鄭植羽也出席發表會，同樣身為鄭問徒弟，聽聞其他漫畫前輩分享和「鄭老師」互動的內容，內心充滿感觸，受邀上台談話時，不僅數度哽咽，更一度中斷發言。



鄭植羽說，新書裡很多是連他都不知道的故事，「這是一本和他（鄭問）交會的人所產生的故事，能有今天這本書，我想感謝大家，透過漫畫和他交會，我們也參與他的足跡，才能有這些感動」。



鄭植羽希望，透過這次鄭問故宮展，重新喚回大家對於鄭問作品的感動，並介紹給全世界及許多新朋友，「原來台灣還有這麼好的創作者」，也期勉大家一起持續創作下去。（編輯：張芷瑄）1070605