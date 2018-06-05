日期:6月5日晚，2018年第21屆國際泳聯跳水世界杯在武漢體育中心游泳館結束了第二天賽事爭奪，中國組合曹緣/謝思埸在男子雙人三米板決賽前五跳落後英國組合的不利局勢下，最後一跳逆轉成功，他們以448.74分獲得冠軍。開賽兩天來三個決賽項目的冠軍盡歸中國隊囊中。此外在女子十米台預賽中，中國選手任茜和張家齊分別排名第一和第二位。

在上午的男雙三米板預賽中，英國組合勞夫/米爾斯以432.00分排名第一，曹緣/謝思埸以429.84分列第二。從預賽發揮來看，曹緣/謝思埸是在後兩跳被勞夫/米爾斯反超得手，而且還是在自身沒有什麼大失誤的前提下被對方硬超，這也預示著晚上決賽將非常激烈。

決賽的爭奪一波三折。曹緣/謝思埸在開場的201B（向後翻騰半周屈體）和301B（反身翻騰半周屈體）上表現不錯，分別取得52.20分和52.80分，都是位列單輪第一。頭兩輪中國組合以105.00分排名第一，英國組合以100.20分列第三，墨西哥組合奧坎波/帕切科以100.80分列第二。

后四跳進入高難度係數較量，勞夫/米爾斯的5154B（向前翻騰兩周半轉體兩周屈體）得到87.72分，反超墨西哥隊升到第二。而曹緣/謝思埸的407C（向內翻騰三周半抱膝）為83.64分，兩隊分差縮小到0.72分。第四跳曹緣/謝思埸的5154B為82.62分，而勞夫/米爾斯的407C則飆出全場第一個過90分的成績-90.78分！英國組合以278.70分反超中國組合的271.26分。

第五跳勞夫/米爾斯繼續神勇表現，他們的5156B（向前翻騰兩周半轉體三周屈體）跳出91.26分！而曹緣/謝思埸的207C（向後翻騰三周半抱膝）為88.56分。此時兩隊差距已經拉大到10分左右。

關鍵的最後一跳，兩隊都是難度3.8的109C（向前翻騰四周半抱膝），過於緊張的勞夫/米爾斯表現砸鍋，他們只跳出了70.68分，而曹緣/謝思埸頂住壓力，跳出了88.92的高分，這樣中國組合曹緣/謝思埸成功在最後一跳實現逆轉，以448.74分獲得冠軍！英國組合勞夫/米爾斯以440.64分獲得亞軍，墨西哥組合奧坎波/帕切科最後一跳的109C，跳出全場最高分94.62分，他們以435.72分獲得第三。

此外，今天還進行了女子十米台預賽，共有27人出戰。中國兩將發揮正常，任茜以386.40分排名第一，張家齊以379.70分列第二，加拿大選手本菲托以351.70分列第三。明天女子十米台在上午進行半決賽，晚上進行決賽。

（威猛）