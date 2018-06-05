《復讎者聯盟3：無限戰爭》密鑰延期 將延至7月9日北京新浪網 (2018-06-05 20:30)
？ ？自從《復讎者聯盟3：無限戰爭》上映以來，該片的票房一路高歌猛進，在國內收入超過22億，由於其市場表現良好，電影密鑰正式從6月11日延期至7月9日。這對於無暇觀影的高考學生來說是一個天大的喜訊。
？ ？對於漫威系列的粉絲來說，延期不是什麼要緊的事，畢竟不少人早就已經刷好幾遍了。但6月8日之後一大批高考生就要迎來解放，預計復聯3還能在學生們的加持下迎來一波小高峰。
？ ？《復讎者聯盟3》的故事聚焦在滅霸搜集無限寶石以平衡宇宙生態的故事，而在這過程中，復讎者們為了守護一半的宇宙生命，奮起集結阻止滅霸。
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