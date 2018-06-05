即日起至6月18日育碧商城將啟動E3特賣會，全場折扣低至 2折！更有《孤島驚魂5（Far Cry 5）》、《刺客信條：起源（Assassin』s Creed Origins）》以及《彩虹六號：圍攻（Rainbow Six Siege）》等10款育碧頂級大作將迎來「歷史最低」價，相信這也將是你入手心儀的遊戲絕佳機會哦！

活動時間：6月5日至6月18日17:00

活動期間，包括《孤島驚魂5》、《刺客信條：起源》以及《彩虹六號：圍攻》在內的10款育碧頂級遊戲都將迎來超低折扣，多款遊戲更是低於對摺，達到「歷史最低」價！

目前，育碧商城已推出簡體中文語言，並支持支付寶以及銀聯等支付方式。

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金峰，IGN中國遊戲編輯，在看《西部世界》第2季。