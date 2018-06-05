THQ Nordic已經公佈了《紅色派系：游擊戰重製版》的發售日期。7月3日，擁有原版遊戲的玩家就可以免費玩到這款重製版遊戲，適用於PC、PS4以及Xbox One。隨著發佈日期的臨近，關於PS4和Xbox One的性能的細節也被THQ Nordic分享。

《紅色派系：游擊戰重製版》採用了完全經過重製的圖形，其材質都經過了大量的翻新，圖形特性也加入了特別映射。在PS4上，遊戲能以1080p/60fps運行，PS4 Pro上，提升到了1500p/60fps;至於Xbox One，比PS4稍低一些，為900p/60fps，但Xbox One X則能以1800p/60fps運行。

遊戲正式預告：