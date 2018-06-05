中新社台北6月5日電 有「半導體教父」美譽的台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)董事長張忠謀5日正式退休，不再擔任公司任何職務。87歲高齡的他表示，將要把余年留給自己和家庭，讀書、寫自傳、打橋牌、陪太太旅遊。

綜合中央社、《聯合報》等台灣媒體報導，在張忠謀的領導下，台積電囊括全球逾半的晶圓代工市場。公司員工數已從初期的100多名擴增至4.8萬人，2017年獲利3431.1億元新台幣，是台灣最賺錢、繳稅最多、市值最大的企業。

張忠謀1931年生於浙江寧波，為避戰亂，年少時隨家人輾轉遷徙。18歲考入美國哈佛大學，後轉學至麻省理工學院，專攻機械工程。1955年，張忠謀進入一家電器公司的半導體部門擔任工程師，「半導體教父」的傳奇就此開啟。此後，張忠謀加入德州儀器，勤懇工作二十多年，后出任資深副總裁，成為公司第三號人物，期間獲美國斯坦福大學電機系博士學位。

1985年，54歲的張忠謀以在美華人最高企業主管的身份，應邀出任台灣工業技術研究院院長，兩年後在台創建了全球第一家專業代工公司。台積電的出現迅速改變了整個行業。高通、英特爾等半導體公司專注於設計，而製造就交給台積電，這種代工模式使得半導體行業的創新變得更為迅速。為保證製造水平一直處於領先地位，台積電也一直致力於開發新技術。

經過30多年的發展，台積電已成為半導體代工行業的霸主。「一個讓對手發抖的人」，外媒曾這樣介紹張忠謀。作為全球晶圓代工產業的開拓者，他在半導體產業界擁有不可磨滅的地位。

2005年，74歲的張忠謀曾宣布退休，但由於受金融危機影響，台積電經營陷入困境，他只得於2009年重新復出，帶領公司扭虧為盈。去年10月2日，張忠謀宣布將於2018年6月退休，他感嘆：「假如一個人可以長生不老的話，我會繼續做下去。」

5日，董事長張忠謀最後一次主持台積電股東會。他表示，很高興看到公司31年來奇迹性成長，不管在營收或獲利方面，及世界重要性方面。相信台積電還會再次創造奇迹。

他說，大陸半導體產業在未來5到10年會有很大進步，台積電絕不會故步自封，對任何競爭者都是嚴陣以待，過去如此，相信未來也是。而台積電在南京投資30億美元建的12吋晶圓廠和IC設計中心，今年年底就會投產。

股東會後完成董事全面改選，張忠謀正式交棒，台積電將執行由他設計的「雙首長平行領導制」：劉德音接任董事長，面對股東與當局，也是最後的決策者；魏哲家擔任總裁，領導和經營公司，面對的是客戶與供應商，向董事會報告，而不是董事長。

張忠謀說，退休后首要工作是寫自傳的下冊，7月會去北京參加橋牌比賽。他還要閱讀、聽音樂、跟太太旅遊，會很忙碌。