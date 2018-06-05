▲林威助開球。（圖／取自產經新聞）

前阪神虎隊台灣好手，現任中信兄弟二軍總教練林威助今（5）日為阪神、歐力士隊之戰開球，他穿上阪神球衣完全無違和感，並且開出好球。

林威助說：「我能夠聽到現役時期的應援曲，感覺很開心，也很懷念，好像回到家一樣。」

阪神剛好舉辦台灣日活動，林威助是最佳人選，他賽前也跟金本知憲監督，前隊友鳥谷敬等問好，他說：「大家從春訓到現在打下來都很辛苦了，馬上要進入夏天了，希望大家都可以保留好體力，然後加油。」



