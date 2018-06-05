黃潛俱樂部官方宣布，卡索拉以自由身加盟。

在今年5月阿森納俱樂部曾宣布，卡索拉將在今夏合同期滿后離隊。此後卡索拉便回到西班牙，隨黃潛進行季前賽訓練。

2012年夏窗，卡索拉從馬拉加俱樂部加盟阿森納，轉會費為當時槍手隊史紀錄的1650萬英鎊。現今卡索拉共為槍手出場180次，各項賽事共奉獻29球和46個助攻，為阿森納贏得了兩座足總杯（上賽季足總杯阿森納奪冠，卡索拉均未出場，阿森納官網原文寫的兩座）和兩座社區盾杯。自2016年10月受傷后，卡索拉再沒有過出場比賽。