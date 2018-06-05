2022年北京冬奧會之後誰辦冬奧會？距離今年10月提出意向，結束自由對話期，正式申辦還有4個月的時間，目前還沒有任何城市正式決定舉辦2026年的冬奧會。

據國際奧委會官網等媒體報導說：國際奧委會在去年10月改革了奧運會的申辦程序，具體分為「兩個階段」。

第一階段稱為自由對話階段，即從2017年10月至2018年10月國際奧委會全會止。在這一年時間里，有興趣的申辦城市和相關國家奧委會可以與國際奧委會進行多方交流，評估舉辦奧運會益處和相關要求。國際奧委會通過派遣技術專家團隊幫助候選城市進行申辦籌備。

《五環》網站說，到目前為止，有7個城市對申報2026年的奧運會感興趣，其中可能性最大的都是老面孔。

為申辦設置了研究委員會的加拿大城市卡爾加里，已經花費了400萬美元研究申辦冬奧會的好處和可能性。雖然舉辦奧運會會對卡爾加裡帶來很好的經濟回報，並且可以升級原有的基礎設施，但是大約50億美元的辦賽費用還是讓當地害怕背上過重的債務。

卡爾加里市議會進行了幾次聽證會，10月之後可能會進行全民投票進行表決。加拿大奧委會主席史密斯說：「我們相信給予市民正確的情報的重要性，如果是在卡爾加里比賽的話，那將會給這項運動提供最好的舞台。」

另一個有望獲得申辦的候補城市是瑞士的錫永，錫永已經決定在5月10日進行公民投票，瑞士政府已經承諾會給予10億美元的補貼，加上國際奧委會分給舉辦地的大約10億美元，錫永已經有20億美元在手，可以進行基礎設施改造工作。

但是據當地的民意調查顯示，反對錫永再次舉辦奧運會的聲音很強烈，所以這次公投的結果還不得而知。

除此之外，日本的札幌、瑞典的斯德哥爾摩、奧地利的庫拉茨、乃至義大利的都靈/米蘭都提出過申辦的可能性進行檢討，但是都是只見樓梯響，不見人下來。

按照程序，候補城市應該在2018年的10月正式表明申辦，並在2019年1月提交一份申辦報告。當年9月國際奧委會大會上，最終投票決定奧運城市的歸屬。（周超）