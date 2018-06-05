群光5月營收創近8個月及同期新高中央社 (2018-06-05 19:58)
（中央社記者韓婷婷台北2018年6月5日電）群光電子（2385）5月份合併營收創近8個月及同期歷史新高，達到73.8億元，月成長15%，年成長增幅22.5%。群光今年配發4.5元股利，總殖利率達6.6%。
累計1到5月自結合併營收達313.8億元，創同期歷史新高，年增10.61%。
群光表示，受惠於產品組合成功轉型優化，包括智慧家庭與電競相關產品兩大成長引擎熱轉，智慧家庭產品上季營收年成長達近雙倍數，電競相關產品營收年增亦達近4成。法人預估，本季營收季增可望達雙位數成長，獲利亦可望由第2季開始逐季攀升成長。
法人分析，群光在關鍵零組件業者中擁有多項市占率世界第一的產品，包括筆電鍵盤、照相模組、電源產品、桌機鍵盤及網路監控攝影機，為既有的事業群帶來穩定且逐年穩健成長的獲利。
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