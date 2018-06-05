原標題：伊朗通知國際原子能機構：我們將提高鈾濃縮能力

[環球網報導 記者 查希]美國退出伊核協議的後果正在路上。據法新社6月5日報導，伊朗向國際原子能機構（IAEA）表示，伊朗將開始計劃增強自身的鈾濃縮能力。

伊朗原子能組織主席薩利希表示：「如果條件允許，我們明晚就會在納坦茲宣布開放新的濃縮鈾離心機生產中心。」他說：「此舉並不違背2015年的伊核協議。」

據英國路透社4日報導，伊朗伊斯蘭共和國通訊社周日公開了外交部長扎里夫的一封信。他在信中表示，世界應該「勇敢」對抗華盛頓的霸凌行為。報導稱，在美國退出伊核協議后，伊朗外長正努力挽救這一協議。伊朗外長扎里夫在信中寫道，他要求「剩下的簽署國和其他貿易夥伴」來「彌補因美國退出而對伊朗造成的損失」，如果他們想要挽救這筆交易的話。