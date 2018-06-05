伊朗通知國際原子能機構：我們將提高鈾濃縮能力北京新浪網 (2018-06-05 19:08)
原標題：伊朗通知國際原子能機構：我們將提高鈾濃縮能力
[環球網報導 記者 查希]美國退出伊核協議的後果正在路上。據法新社6月5日報導，伊朗向國際原子能機構（IAEA）表示，伊朗將開始計劃增強自身的鈾濃縮能力。
伊朗原子能組織主席薩利希表示：「如果條件允許，我們明晚就會在納坦茲宣布開放新的濃縮鈾離心機生產中心。」他說：「此舉並不違背2015年的伊核協議。」
據英國路透社4日報導，伊朗伊斯蘭共和國通訊社周日公開了外交部長扎里夫的一封信。他在信中表示，世界應該「勇敢」對抗華盛頓的霸凌行為。報導稱，在美國退出伊核協議后，伊朗外長正努力挽救這一協議。伊朗外長扎里夫在信中寫道，他要求「剩下的簽署國和其他貿易夥伴」來「彌補因美國退出而對伊朗造成的損失」，如果他們想要挽救這筆交易的話。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Lynx】時尚菱格印花長袖POLO衫_水藍(1161128-62)
- Wildland荒野 0A52905-53紫色 女輕量天鵝絨防風保暖外套
- 【婭薇恩】微晶SIICAP潤白十八鑽完型褲3入組★時尚塑身aLOVI
- 【ASUS】MD800 i7-7700-8G-1TB-W10P 商用電腦
- Royal Elastics 休閒鞋 Icon 復古 男鞋
- 【NuBra】隱形胸罩 NuBra BeachⅡ 比基尼墊組合(海灘神器)
- 周子瑜TWICEx韓國SPRIS 聯名鞋款 UPBEAT 心跳悸動帆布鞋系
- 【顛覆設計】碩威5尺白雪杉雙人床頭箱
- 加點 60x185cm DIY搖控電動 典雅植絨系列遮光 捲簾 窗簾
- 【NIKE】休閒鞋 AF1 Upstep 35周年 女鞋 運動 球鞋 穿搭 亮
俄羅斯人該慶幸了 幸虧來的是冰島隊不是中國隊【北京新浪網】
印尼7公尺巨蟒吞人 村民破肚找到她【中央社】
柬王妃奧波拉遇車禍去世【北京新浪網】
紐西蘭明年開徵遊客稅【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》