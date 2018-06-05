美國職籃台裔球星林書豪，今天現身台北國際電腦展，擔任英特爾（Intel）的神秘嘉賓，暢談科技帶給他的便利，及他如何運用科技與人群、球迷互動。



林書豪表示，他從國中就開始接觸電玩，打電玩的資歷還比打籃球深，現在不論他在什麼地方，只要有機會還是會玩。林書豪提到，現在的科技可以突破國界，開機就能跟很多人互動，也是他跟粉絲接觸的好機會，他並說常運用社群媒體與球迷互動。



