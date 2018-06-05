薩內回應落選世界杯：無比失落 祝願德國隊衛冕成功北京新浪網 (2018-06-05 20:02)
昨天德國隊公佈了世界杯大名單，曼城邊鋒薩內落選引發爭議。今天薩內在推特上回應：感到無比失落，但必須接受這樣的決定，祝願德國隊能夠衛冕成功。
本賽季在瓜迪奧拉麾下，他為曼城出場49次，交出了14球19助攻的成績單。不過他在國家隊12次出場僅有1次助攻的履歷或許沒能打動德國主教練勒夫，最終勒夫將其忍痛放棄。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Suecomma Bonnie】羽毛造型涼鞋(黑)
- SwiftCam M4三軸穩定器-智慧型手機&運動及VR攝影機專用
- 《Homelike》凱迪獨立筒牛皮單人座沙發
- RegettaCanoe-(女款)交叉皮革鞋面款樂步鞋-經典黑
- 【桂格】無糖養氣人蔘60ml*36入x2箱
- HAPPYHOME 艾柏蒂5尺餐桌C7-958-1免運費
- 【GREEN PHOENIX 女鞋】BIS-VITAL 皮扣仿舊釘扣義大利雙色
- 【FELLOW】STAGG 不鏽鋼測溫細口手沖壺 v1.2 (玫瑰金)
- 【TOMS】帆布平底尖頭鞋-女款(10009830 BLK)
- HAPPYHOME 布妮克餐椅(單只)C7-1024-1兩色可選-免運費
世界杯小組出線賠率：阿根廷被克羅埃西亞反超【北京新浪網】
亞洲勁旅世界杯慘敗的啟示 燒錢能救中國足球嗎？【北京新浪網】
桑保利:阿根廷變陣3後衛 梅西丟點不能怪罪他【北京新浪網】
世界杯-科斯塔連場破門 西班牙全場圍攻力擒伊朗【北京新浪網】