昨天德國隊公佈了世界杯大名單，曼城邊鋒薩內落選引發爭議。今天薩內在推特上回應：感到無比失落，但必須接受這樣的決定，祝願德國隊能夠衛冕成功。

本賽季在瓜迪奧拉麾下，他為曼城出場49次，交出了14球19助攻的成績單。不過他在國家隊12次出場僅有1次助攻的履歷或許沒能打動德國主教練勒夫，最終勒夫將其忍痛放棄。