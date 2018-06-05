原標題：西班牙前首相拉霍伊宣布辭去人民黨黨首職務



中新網6月5日電 據外媒報導，6月5日，西班牙前首相拉霍伊宣布，將辭去人民黨黨首職務。此前，他因議會通過了對他的不信任投票，被彈劾下台。

資料圖：西班牙前首相拉霍伊。 龍劍武 攝

拉霍伊稱，「我認為是時候給這一階段畫上句號。人民黨應在另一個領導人的帶領下，繼續前進，為西班牙人服務，創造歷史。」

6月1日，西班牙議會通過了對拉霍伊的彈劾案，拉霍伊成為西班牙歷史上首位被彈劾下台的民選領導人。

據媒體此前報導，西班牙國家法院5月24日就「居特勒案」宣判。根據判決書，1999年至2005年，一個大型行賄網路出現在西班牙多地，給人民黨籍官員回扣，以換取利潤豐厚的公共項目合同。法院裁定人民黨從這一案件中非法獲得政治資金，要求該黨繳納24.5萬歐元罰款。案件宣判后，工人社會黨向議會提交針對拉霍伊政府的不信任動議。