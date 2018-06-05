原標題：尼泊爾廓爾喀雇傭兵被曝將「護駕」特金會，為何選他們？

[環球網報導 實習記者 左甜 記者 范凌志]據路透社6月5日報導，被譽為世界最勇猛戰鬥部族之一的尼泊爾廓爾喀雇傭兵將為6月12日舉行的朝美歷史性峰會提供安保服務。

報導稱，熟悉新加坡VIP安保的外交人士透露，兩位領導人都將帶來自己的安保團隊，廓爾喀雇傭兵也將與新加坡警方一道，共同確保峰會會場、道路和酒店的安全。

國際戰略研究所（IISS）的新加坡武裝部隊專家蒂姆·赫胥黎表示，「廓爾喀士兵是新加坡能提供的最好的安保團隊，他們肯定會加入（峰會）。」他還說，「他們是非常具有實質性的前線部隊，這種活動要求的恰好就是這些受過訓練能為特殊行動作戰的廓爾喀人」。

報導稱，新加坡警方發言人拒絕回答有關廓爾喀雇傭兵的人數和部署的相關問題。不過，國際戰略研究所（IISS）的出版物《軍事平衡》資料顯示，有1800廓爾喀士兵受雇於新加坡警察局。

新加坡曾是英國殖民地，因此延續了英國超過200年招募尼泊爾廓爾喀雇傭兵的傳統。19世紀，英國人在和尼泊爾的戰爭中被廓爾喀人擊敗，此後欽佩於廓爾喀人的勇氣和戰鬥技能便開始付費招募。廓爾喀士兵現在服役於英國、印度、尼泊爾、汶萊和新加坡。

為何他們頻頻亮相於重大場合？環環帶你探秘！

對大多數人來說，身材不高但體魄健碩的廓爾喀人頗有些神秘，《環球時報》記者曾於去年11月赴尼泊爾採訪，在當地訓練營看到了他們艱苦訓練的場景，也了解到他們這麼做背後的辛酸和無奈。

如果一個改變家庭命運的機會擺在面前，你會不會全力以赴？對19歲的廓爾喀小伙拜拉吉·塔芒來說，答案是肯定的。在加德滿都一個廓爾喀雇傭兵選前訓練營里，塔芒對《環球時報》記者說，接下來他將迎接生命中最關鍵的日子，選拔考試將決定他的家庭未來是衣食無憂，還是繼續掙扎在溫飽線上。

選拔——2400米要跑進九分半

《環球時報》記者的車子在加德滿都迷宮般的街巷裡轉了幾個彎，終於發現花木遮掩下「隱」在路邊的一座咖啡館模樣的建築。大門內牆上的廓爾喀士兵卡通形象和歷屆優秀學員照片提醒記者，這就是成立20多年的「公牛俱樂部」——尼泊爾最知名的廓爾喀雇傭兵集訓機構之一。

「在這裏，受訓人員將經歷一系列艱苦培訓計劃，包括模型分析、體能訓練、高風險戰術練習、野戰練習、武器技能培訓等，旨在增強英國軍隊和新加坡警務人員職業所需的屬性和基本素質。」一名負責接待的工作人員告訴《環球時報》記者，公牛俱樂部已成功為英國陸軍和新加坡警察部隊輸送了500多名學員。

穿過俱樂部狹窄的前庭，走進一座室內體育館，眼前的情景讓記者有些詫異：教練拉澤拉姆·拉瑪正帶著十幾名廓爾喀少年進行訓練（右上圖），而這些准雇傭兵並非身材高大健碩，而是矮小精瘦。記者上前邀請一名相對瘦小的學員掰手腕。儘管記者用盡全力，對方卻紋絲不動，不得不收起輕視之心。

據拉瑪教練介紹，每年六七月份，來自英國的教官會到尼泊爾各地的廓爾喀人村落徵兵，應徵者會有一些體貌要求，「比如身高不能低於5.2英尺（約158cm），體重不能少於50公斤，胸圍不小於79厘米。當然，教育水平，尤其是英語水平也很重要。」

這隻是第一步。教官通過基本信息進行一輪篩選，然後對剩下的人進行體能測試。「抱胸仰卧起坐兩分鐘要做70個，800米跑要在2分40秒內完成」，拉瑪教練說，這一關通過後就可以進入集訓期了。

最嚴苛的「大考」在每年10月展開。以中長跑為例，2400米要在9分半內完成。拉瑪教練說，為了達標，學員們要進行5000米野外負重登山跑等訓練。體能測試通過後，還需要進行30分鐘的面試，主要考查英語聽說能力和思維敏捷性，之後決定派往何處。

冒險——只為改變家庭命運

塔芒是公牛俱樂部最優秀的學員之一，但由於他有些害羞，去年未能通過最終面試。「一些問題沒想好，比如自我介紹，未來想加入哪支軍隊。今年我有信心被選上。」

談到參加選拔的原因，塔芒告訴《環球時報》記者，他最想去當新加坡警察，因為聽說那邊的收入比較好。塔芒的隊友阿尼塔古力顯然比他「有覺悟」：「首先是我比較有興趣；其次，我們的先輩有從軍的傳統，我想把這個傳統延續下來。當然，錢也是一個原因。」

在人均年收入只有5000元人民幣的尼泊爾，成為一名廓爾喀雇傭兵被派往海外，無論從軍從警，都是一個「好出路」。拉瑪教練曾參加過選拔，他告訴記者，如果被選上，平均每個月能拿到1500英鎊（約合1.3萬元人民幣）。「涉及格鬥等特殊工作的薪水比較高，如果派到阿富汗、黎巴嫩等戰區，一個月能拿兩三千英鎊，況且穿衣、吃飯等基本消費都是免費。」拉瑪教練說，從去年開始，選擇去法國的學員開始增多，因為法國的工資高，選拔過程比較簡單，加入之後收入最低也有八九百英鎊。

廓爾喀士兵的生活保障是終身的，退役后，他們能領取一定數額的津貼。尼中合作協會主席普瑞姆·沙格爾帶《環球時報》記者來到加德滿都的退休津貼發放中心，該中心位於一個名為「印度廓爾喀會所」的地方。儘管大門外是髒亂的街面，門內卻綠草茵茵，廓爾喀人引以為豪的軍刀標誌隨處可見。

尼泊爾特裡布文大學教授南達·辛格對《環球時報》記者說，印度在尼泊爾設立了3個退休津貼發放中心，目前曾在印度服役的退休廓爾喀雇傭兵已達12.7萬人。

生死——常被派往衝突一線

廓爾喀士兵的名聲並非越響亮越好。以印度為例，根據1947年與尼泊爾和英國簽署的三邊協議，它可以徵募廓爾喀士兵參加針對「除印度教徒、非武裝人員和廓爾喀人以外的任何人」的軍事行動。目前，印軍有7個廓爾喀軍團，約3萬餘人。在印度與鄰國的衝突和對峙中，廓爾喀人常常被推向最前線，這在尼泊爾國內引發反對聲浪。

這讓《環球時報》記者想起一名中國老兵1962年的經歷。當時是中印衝突爆發前夕，印軍廓爾喀聯隊闖入中方控制區，這名老兵負責喊話警告對方，同時進行交流接觸。「我送他們國產牡丹煙、群英煙，他們高興地珍藏起來。我給他們唱我會的幾首印度電影插曲，如《流浪者》《兩畝地》。」這名老兵說，通過交流，他們大多數人明白邊界問題是中印之間的事，而他們只是為養家糊口。後來，印軍高層察覺到了，便用印軍本土聯隊與廓爾喀聯隊換防。

此次在加德滿都期間，《環球時報》記者受邀參加大尼泊爾民族主義陣線舉辦的「洞朗對峙后廓爾喀雇傭兵招募問題」座談會。參會者有尼多個黨派及團體，發言火星四濺，與其說是座談，倒不如說是一場反雇傭兵招募的集會。

「廓爾喀雇傭兵招募流程應該立刻被取消！」尼共（毛主義）前地方發展大臣德夫·古隆的態度很堅決。他認為，廓爾喀雇傭兵決不能針對中國，尼政府應積極建設大型項目，為青年們提供就業機會，以免他們為了生計去印度或英國參軍。

然而，豐厚的薪金，讓尼泊爾年輕人難以抗拒當雇傭兵的誘惑。在被《環球時報》記者問到如何看尼泊爾青年被印度派到前線與鄰國對峙時，公牛俱樂部的教練拉瑪遲疑了一下說：「我們不希望戰爭。我們當兵是為生活所迫，我們知道可能會被派到前線，我們也知道印度跟巴基斯坦甚至中國都有邊界問題，但忠誠是我們的職責。」

在南達·辛格教授看來，尼泊爾應該退出與英國和印度簽署的徵兵協議，因為這違反尼泊爾的外交政策。他認為，尼泊爾擁有豐富的自然資源，在農業、旅遊、基礎設施建設等領域潛力巨大，尼泊爾可以和中國等國進行更廣泛的合作，廓爾喀青年也應該投身這些領域。「為什麼不這樣？尼泊爾人熱愛中國。廓爾喀青年應該有其他的生活方式，我們應該有一個穩定的政府，這個政府必須有興趣解決這個問題。」