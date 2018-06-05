▲大亞董事會與各事業體經營高層合影，期許營運再創佳績。（圖／大亞提供）

大亞電線電纜107年度股東常會，今（5）日上午於關廟總公司召開，進行董事改選同時通過決議，每股配發股利0.35元。集團董事長沈尚弘表示，考慮未來新事業的發展而保留較多現金，期待日後公司營運再創高峰，將為股東創造更多價值。

2017年大亞合併營收167.43億元，稅後淨利4.67億元，獲利率2.8%，每股盈餘0.83元。沈尚弘表示，2017年集團各事業體營運狀況都較2016年為佳，一方面國際銅價穩定上漲創造有利外在條件，另一方面也是所有同仁持續努力不懈、度過低谷。2018年第1季的表現也優於往年第1季，審慎樂觀看待今年表現。

對於現金流、庫存量、股利分配等股東提問，沈尚弘皆親自回答，公司管理階層非常重視財務穩定性，密切注意銅價波動、利率漲跌、存貨等因素。管理費用增加主要是用於提撥員工紅利獎金，與員工分享營運成果。此次配發的股利雖不盡如人意，但仍優於定存利率，公司選擇保留較多現金是因應未來事業的發展。

沈尚弘指出，太陽能事業發展良好、電廠規模也日益擴大，以10MW電廠為例，約需5億元，而公司至少需自備2成資金。離岸風電用的海纜廠投資金額更大、不確定因素更多，但如能順利完成，對於集團前景將有相當大的助益。經營團隊正審慎評估各種方案，期待能為股東創造價值。

本次股東會亦完成公司章程修改及董事選舉。自本屆董事任期開始，大亞不再設置監察人，改由全體獨立董事組成之審計委員會代替監察人職責。原董事陳明德於2017年7月辭世解任，新選任洪嫣紅女士遞補。其餘董事沈尚弘、沈尚邦、沈尚宜、沈尚道，獨立董事張立秋、鄭敦謙、韋俊賢皆續任。洪女士曾任大亞總管理處處總經理，熟悉各事業體業務與內部管理，有助於集團持續發展。