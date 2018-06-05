言承旭夜探女星香閨 被他發文曝光NOWnews今日新聞 (2018-06-05 19:47)
藝人言承旭近日夜探女明星香閨，在微博被發文曝光，令人相當驚訝，原來，他深夜戴口罩拜訪劉畊宏、王婉霏夫妻，特別帶著蛋糕為生日的王婉霏慶生，劉畊宏在微博發文感謝好友，卻忍不住吃醋表示，「對我就從沒這樣。」
劉畊宏發文寫下，「一回到北京家裡，就有一位壯哥言承旭深夜買了蛋糕來為王婉霏慶生，而且聽說花了兩個多小時才買到……真用心……對我就從沒這樣……這蛋糕我就吃一口。」網友見狀紛紛大讚，「老大好窩心啊。」、「能不能不要戴口罩，我們想看帥哥。」、「老大超級貼心。」、「劉爸拔忌妒了吧？」、「又偷偷的給別人驚喜啊，這真的很言承旭耶。」、「暖男無誤。」
▲言承旭（左）帶蛋糕為王婉霏（中）慶生。（圖／翻攝自劉畊宏微博 , 2018.6.5）
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