▲言承旭身材精壯。（圖／翻攝自言承旭微博 , 2018.6.5）

藝人言承旭近日夜探女明星香閨，在微博被發文曝光，令人相當驚訝，原來，他深夜戴口罩拜訪劉畊宏、王婉霏夫妻，特別帶著蛋糕為生日的王婉霏慶生，劉畊宏在微博發文感謝好友，卻忍不住吃醋表示，「對我就從沒這樣。」

劉畊宏發文寫下，「一回到北京家裡，就有一位壯哥言承旭深夜買了蛋糕來為王婉霏慶生，而且聽說花了兩個多小時才買到……真用心……對我就從沒這樣……這蛋糕我就吃一口。」網友見狀紛紛大讚，「老大好窩心啊。」、「能不能不要戴口罩，我們想看帥哥。」、「老大超級貼心。」、「劉爸拔忌妒了吧？」、「又偷偷的給別人驚喜啊，這真的很言承旭耶。」、「暖男無誤。」

▲言承旭（左）帶蛋糕為王婉霏（中）慶生。（圖／翻攝自劉畊宏微博 , 2018.6.5）