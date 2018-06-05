（中央社柏林5日綜合外電報導）德國警方今天接獲電話警告，聲稱有兩名「可疑人物」進入首都柏林一所小學，警方封鎖這所小學和周圍地區進行搜查後，表示情況已經解除。



路透社報導，警方發言人表示：「學校內沒有危險物品或危險人物。所有師生都安全無虞。」



警方稍早說，他們正在調查可能「危險的情勢」。



柏林市格孫特布倫嫩區（Gesundbrunnen）這所小學的學生一度被帶離學校，到附近的教堂暫避。（譯者：林治平）1070605