匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

一年一度的蘋果開發者大會WWDC今日在加州聖荷西會議中心盛大登場，不出所料的是，蘋果揭露了iOS、macOS、watchOS、tvOS和iMessage等平台的多項重大更新，其中針對去年亮相的Apple TV 4K，蘋果為其新增了Dolby Atmos全景聲音效，再搭配原有的4K HDR高畫質內容，用戶未來將能在電視、電影觀看的視覺及聽覺上，享受全方位的沉浸式體驗。

Dolby Atmos杜比全景聲音效支援

相信許多用戶自Apple TV 4K去年秋天首度亮相後，便相當期待杜比全景聲功能的釋出，再加上先前已加入的杜比視界HDR（Dolby Vision HDR）支援下，用戶現在觀看Apple TV 4K將能獲得更好的體驗。蘋果表示，Apple TV 4K 是目前唯一同時通過杜比視界以及杜比全景聲兩項認證的串流裝置。

而蘋果還宣布Apple TV目前所提供的頻道內容已超過100個，除了電影、電視劇、真人秀外，還有運動節目等等，雖然Apple TV並未如外界預期的推出全新的內容訂閱服務，但蘋果預計將在下半年加入Canal+、Salt等獨家內容，而用戶仍需針對各頻道的內容付費或免費觀看。

此外，用戶已經購買的 iTunes Store電影將能免費升級至Dolby Atmos版本。

Zero Sign-on 收看電視、電影，不用再輸入密碼！

據了解，用戶過去若想在Apple TV觀看訂閱內容，需一一登入，而tvOS 12此次在去年的Single Sign-On基礎上，升級至Zero Sign-on，讓用戶不論是收看寬頻或是電視服務都不需要密碼，可透過iOS 12快速並安全地將iPhone或iPad上的密碼自動填入Apple TV中。

最新的iOS12系統中，也將支援Apple TV加入控制中心的功能，當用戶欲觀看電視時，不用再翻箱倒櫃的尋找遙控器，利用手邊的iPhone、iPad就能隨時遙控。

Apple TV全新螢幕保護程式：NASA地球空拍圖

最後，算是蘋果給使用者的小小驚喜。Apple TV過去的待機畫面大多是地球上的景觀，而蘋果此次與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，推出新的螢幕保護程式，是由NASA太空人從太空站所拍攝的地球空拍照，將其作為Apple TV的全景待機畫面，希望用戶能夠體驗到4K HDR的驚嘆畫質。

此外，Apple TV的螢幕保護程式還加入了地點辨識功能，在播放的過程中，用戶能夠得知每張照片的位置。

Apple TV預計將在今年秋天進一步在海外地區與頻道授權商合作，讓用戶能夠收看有線電視和付費內容。而他們已在法國與 CANAL+談成合作，以及被Charter併購的Spectrum將成為第一家支援Apple TV的有線電視。

目前tvOS12的更新僅限於開發者，今年夏天才會推出公測版給測試人員，tvOS12正式版預計會在今年秋天與 iOS12、macOS 10.14及watchOS 5同步釋出。

消息來源：Apple

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