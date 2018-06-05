谷歌Facebook遭華盛頓州起訴 稱其政治廣告不透明北京新浪網 (2018-06-05 19:56)
新浪科技訊 日期:6月5日晚間消息，美國華盛頓州總檢察長鮑勃·弗格森(Bob Ferguson)日前對Facebook和谷歌提起訴訟，指控這兩家科技公司違反了該州的政治廣告透明度相關法規。
華盛頓州的相關法律規定，對於提供政治廣告服務的企業，必須要收集廣告讚助方的信息，並公之於眾，與電視台和報紙一樣。需要公開的信息包括廣告主的姓名、地址、廣告費和支付方式。
而弗格森在起訴書中稱，谷歌和Facebook並未保存廣告主的相關信息。弗格森在接受採訪時稱：「每個人都應該遵守我們的法規，谷歌和Facebook也不例外。」
據弗格森辦公室人員稱，調查結果顯示，Facebook並未記錄廣告主的支付信息(支付金額、支付方式和支付日期)、通信地址和廣告主身份等，而谷歌並未記錄廣告主的身份信息，以及支付日期等。
該訴訟要求谷歌和Facebook接受民事懲罰，承擔相關費用。(李明)
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- PLAYBOY- Rivet bunny 叛逆小兔系列 拉鍊長夾-狂野紅
- 《HOYACASA奢華凡登》雙人四件式抗菌天絲兩用被床包組
- ZS Pegasi 單件式超輕盈羽絨背心
- 梵蒂尼Famttini-海瑟風情 特大四件式頂級純正天絲兩用被床
- OutPerform-頑咖防水透氣機能外套+褲子-黑迷彩
- ASICS GEL-FIT SANA SE 女訓練鞋S756N-4901
- 【HERMES】馬術配件圖騰方巾/絲巾90x90(灰/綠)
- 【PhotoPalette】大型背景布300X400-黑灰白三色組(大型背景
- 【金嗓 CPX-900 R1】FM-150A+ACT-869 PRO+S-2601(伴唱機3TB
- A-LUXE 亞立詩 18K金 求婚戒 0.30克拉FSI1 完美車工鑽戒
《海賊王》907話情報：白星被抓，香克斯五老星談判【北京新浪網】
《海賊王》907話：天龍人搶白星，紅髮與五老星交談【北京新浪網】
《無雙大蛇3》演示首曝 宙斯閃亮登場強勢割草【北京新浪網】
直擊|王峰對話榮耀趙明：不讚同將手機類比PC行業【北京新浪網】
京東集團與招商局簽署協議 建立戰略合作夥伴關係【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》