新浪科技訊 日期:6月5日晚間消息，美國華盛頓州總檢察長鮑勃·弗格森(Bob Ferguson)日前對Facebook和谷歌提起訴訟，指控這兩家科技公司違反了該州的政治廣告透明度相關法規。

華盛頓州的相關法律規定，對於提供政治廣告服務的企業，必須要收集廣告讚助方的信息，並公之於眾，與電視台和報紙一樣。需要公開的信息包括廣告主的姓名、地址、廣告費和支付方式。

而弗格森在起訴書中稱，谷歌和Facebook並未保存廣告主的相關信息。弗格森在接受採訪時稱：「每個人都應該遵守我們的法規，谷歌和Facebook也不例外。」

據弗格森辦公室人員稱，調查結果顯示，Facebook並未記錄廣告主的支付信息(支付金額、支付方式和支付日期)、通信地址和廣告主身份等，而谷歌並未記錄廣告主的身份信息，以及支付日期等。

該訴訟要求谷歌和Facebook接受民事懲罰，承擔相關費用。(李明)