桂民海遭陸羈押 37家瑞典日報呼籲釋放中央社 (2018-06-05 19:20)
（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）37家瑞典報紙今天同聲呼籲中國釋放出版商桂民海，中國出生的桂民海擁瑞典籍，他1月在混沌情勢下第二度消失後遭中國當局羈押。
桂民海1月與2名瑞典外交官一起搭火車前往北京時被捕。他是出版中國政治領導人八卦書籍的5名知名香港書商之一。
據報他因擔憂罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），當時正前往會晤一名瑞典專科醫師。
包括「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）和「每日新聞」（Dagens Nyheter）等全國性大報的37家日報刊登一篇文章寫道，中國當局對付桂民海的行動違反基本法律原則，構成嚴重侵犯人權。
瑞典重要的學術界人士、編輯、記者、政界人士和演員等多人參與連署。
桂民海首次於2015年消失，後來在中國大陸現身。
中國駐瑞典大使館2月說，桂民海被羈押在寧波市看守所。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070605
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