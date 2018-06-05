（中央社記者謝靜雯台北5日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中，在球團總教練異動後首戰扛先發，對樂天巨人隊先後被李大浩、孫兒葉接連敲出全壘打，投5局失掉7分責失分，球隊0比7落後時退場，為敗投候選。



王維中這兩場先發出賽單場失分都不少，前一場先發對韓火鷹隊，總計投3局被敲8支安打，失掉8分（3分責失分），吞下個人本季第3敗。



王維中今天首局面對首名打者就投出保送，但抓下盜壘跑者，再讓對手接連敲出滾地球，連抓2個出局數，沒讓樂天巨人隊有機會拿下分數。



2局王維中面對首名打者李大浩就被敲出全壘打，這也是李大浩個人本季第14轟，王維中接著回穩，連抓3個出局數；4局NC恐龍隊守備出狀況，王維中面對首名打者投出保送，接著被敲出安打，隊友出現守備失誤，故意四壞保送李大浩後，被敲出安打、滾地球，單局失掉3分。



王維中5局2人出局後被孫兒葉敲出3分砲，今天總計用78球投5局被敲6支安打，單場挨2轟為韓職生涯首次，失掉7分皆為責失分，為生涯單場最多責失分。



NC恐龍隊5局打完僅敲出2支安打，1分都沒能拿下，王維中5局投完，球隊0比7落後時退場，目前為敗投候選。（編輯：張芷瑄）1070605