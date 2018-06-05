昨天，台灣PTT論壇有人貼出了南亞地區馬爾地夫、印度、巴基斯坦的亞運會LOL項目預選賽參賽名單及選手段位，從貼出的信息來看，馬爾地夫代表隊還有白銀3的輔助，最高段位不到鑽石。這一信息也引起台灣玩家的熱議，稱為什麼不派王者，表示自己可以當馬爾地夫中單等。

PTT論壇截圖：

來上個馬爾地夫隊名單跟排位（取單雙排跟靈活組排高的）

上路 ijaazism 單雙排黃金V

打野 athubombs S5白金 S6 S7未打

中路 WildPhantom 單雙排黃金II

ＡＤ Zeroenc 單雙排黃金IV

輔助 AlphaLion 單雙排白銀III

印度隊名單跟排位（取單雙排跟靈活組排高的）

上路 Bhishi 單雙排白金V

打野 Fufuqt 靈活組排鑽石V

中路 CrankO 靈活組排鑽石I

ＡＤ Capt Kirk 靈活組排鑽石I

輔助 Support Life 單雙排鑽石V

替補 The Orion 單雙排黃金V

巴基斯坦隊名單跟排位（取單雙排跟靈活組排高的）

上路 Yasuga Kazama 單雙排白金I

打野 Deep vision 單雙排白金III

中路 ToxicAndUgly 單雙排鑽石IV

ＡＤ Jisatsu Carry 單雙排白金I

輔助 Zen San 單雙排黃金II

替補 Neo Fujin 單雙排白金IV