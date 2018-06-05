LOL亞運會南亞預賽名單驚現白銀選手 引玩家熱議北京新浪網 (2018-06-05 19:41)
昨天，台灣PTT論壇有人貼出了南亞地區馬爾地夫、印度、巴基斯坦的亞運會LOL項目預選賽參賽名單及選手段位，從貼出的信息來看，馬爾地夫代表隊還有白銀3的輔助，最高段位不到鑽石。這一信息也引起台灣玩家的熱議，稱為什麼不派王者，表示自己可以當馬爾地夫中單等。
PTT論壇截圖：
來上個馬爾地夫隊名單跟排位（取單雙排跟靈活組排高的）
上路 ijaazism 單雙排黃金V
打野 athubombs S5白金 S6 S7未打
中路 WildPhantom 單雙排黃金II
ＡＤ Zeroenc 單雙排黃金IV
輔助 AlphaLion 單雙排白銀III
印度隊名單跟排位（取單雙排跟靈活組排高的）
上路 Bhishi 單雙排白金V
打野 Fufuqt 靈活組排鑽石V
中路 CrankO 靈活組排鑽石I
ＡＤ Capt Kirk 靈活組排鑽石I
輔助 Support Life 單雙排鑽石V
替補 The Orion 單雙排黃金V
巴基斯坦隊名單跟排位（取單雙排跟靈活組排高的）
上路 Yasuga Kazama 單雙排白金I
打野 Deep vision 單雙排白金III
中路 ToxicAndUgly 單雙排鑽石IV
ＡＤ Jisatsu Carry 單雙排白金I
輔助 Zen San 單雙排黃金II
替補 Neo Fujin 單雙排白金IV
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