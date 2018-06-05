原標題：德警方接報稱有可疑人員闖入學校 師生緊急疏散



中新網6月5日電 據外媒報導，當地時間6月5日，德國警方因接到舉報稱有可疑人員進入首都柏林的一所小學，而封鎖了該學校和周圍地區，師生被緊急疏散。

據報導，警方目前在該地區進行搜索，位於柏林Gesundbrunnen區的該小學已被封鎖，師生被引導離開學校，居民也被要求避免進入該地區。

警方發言人Thomas Neuendorf稱，到目前為止，還未發現任何可疑人員。