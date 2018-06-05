▲ Dewi簡廷芮發行新專輯特別來進行溜冰特訓。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.05）

Dewi簡廷芮睽違兩年，即將於6月15日推出個人迷你專輯《大衛女孩》，今（5）日簡廷芮一身短褲靚裝，現身在溜冰場集訓暖身，簡廷芮準備麻將，摸牌預測新專輯成績，還透露平常都會跟外婆打牌，連宋芸樺都是外婆的「牌咖」之一。

▲ Dewi簡廷芮發行新專輯，摸牌預測新專輯成績，摸到「中」。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.05）

摸牌功力驚人的簡廷芮，平常都會陪外婆打麻將，簡廷芮表示：「我的牌技，都是外婆教的，平常會找朋友，來陪外婆打牌。」而外婆的「牌咖」超大牌，連工作滿檔的宋芸樺，也曾和外婆打過牌，簡廷芮說：「只是宋芸樺太忙了，只來過一次，張立東比較常來，是外婆的好牌咖。」如果簡廷芮工作太忙，沒時間陪外婆的話，外婆還會自己LINE她的朋友，約大家來打牌。

▲ Dewi簡廷芮發行新專輯特別來進行溜冰特訓。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.05）

簡廷芮之前出席金馬頒獎典禮，穿上合身禮服大受打擊，因此下定決心，要把屁股練好，這半年為籌備新專輯，她更積極做重訓，搭配飲食習慣，果真練出蜜桃翹臀，這也讓簡廷芮更有自信。