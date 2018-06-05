▲宋家豪。（圖／樂天金鷹隊推特）

日本職棒交流賽，今(5)日樂天金鷹對戰讀賣巨人，宋家豪6局下登板後援，2人出局後，生涯首度對決陽岱鋼，上演久違的台灣對決。

宋家豪一上場，面對洋將Guerrero讓他擊成內野滾地出局，下一棒的小林誠司敲出一壘安，投手山口俊短打，擊成飛球被宋家豪接殺，接著對決陽岱鋼，一顆148公里速球。讓他打成游擊滾地遭刺殺。