少棒／勝利打點加關門 林劭威：想成為最強雙胞胎NOWnews今日新聞 (2018-06-05 19:32)
中正國小今(5)日在國小棒球運動聯賽軟式組4強戰，以2:0擊敗實力堅強的富田國小，他們在此役中遭到對方王牌陳靖澤的封鎖，所幸靠著林劭威的關鍵安打、開啟得分的大門，最終才得以驚險晉級。
本場比賽雙方前4局戰成0:0，彼此都沒有辦法突破對方投手的壓制，不過在5局上戰局出現了變化，兩出局後林劭倫敲出二壘安打，接著林劭威也逮中對方的紅中失投球，一棒將跑者給送回來得分，也打破了兩隊之間的僵局。
之後氣勢開始倒向中正這邊，第3棒的林德昱敲出本壘上空的小飛球，但卻幸運的形成安打、又敲回1分；而在取得2分領先後，球隊也派上林劭威上來關門，他雖然上來後遇到了一些危機，但還是不負所託的抓下6個出局數，把中正送進冠軍戰。
「在打完TOTO盃後沒遇過這麼刺激的(比賽)！」林劭威賽後受訪時表示，其實今天的比賽張力很夠，是少見球隊打過分差那麼接近的，因此上場後其實有點緊張。但他試著深呼吸調整節奏，加上對方有失投、自己也有掌握，才得到這個好結果。
林劭威和弟弟林劭倫是雙胞胎兄弟，而巧的是這一屆比賽總共有4組雙胞胎兄弟參賽，除了他們之外，還有褒忠的胡振義和胡振利、立人的辜茂誌和辜茂碩、龍安的趙健安及趙健羽。
而林劭威笑著說，自己也有注意到這一點，因此這次打比賽的時候他都更加努力，希望能和林劭倫一起成為聯賽「最強雙胞胎」。
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