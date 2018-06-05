5月26日，在曼谷進行的尤伯杯決賽，日本隊以3比0戰勝東道主泰國隊，拿到了冠軍。在頒獎儀式后，日本隊女雙主教練丁其慶馬上回到了熱身場地，從塑膠袋裡拿出了飯盒，他對新浪體育說道：「趕緊吃飯，還沒吃過午飯呢！」這不是丁其慶第一次以日本隊教練的身份參加尤伯杯，卻是他第一次見證隊伍奪冠。賽后，丁其慶接受了新浪體育的專訪。

不干涉隊員戀愛——讓她們「自由發揮」

這次比賽，日本隊在女雙方面派出三對組合，其世界排名都名列前七位，可謂是所有參賽隊伍女雙方面實力最強的隊伍之一。三對組合分別是現世界排名第二的福島由紀/廣田彩花、里約奧運會冠軍松友美佐紀/高橋禮華以及另一對非常有實力的組合田中志穗/米元小春。

在小組賽中，三對組合各出場2次，都取得了勝利。從淘汰賽開始，教練組在第一女雙的重任交給福島由紀/廣田彩花，由松友美佐紀/高橋禮華擔任第二女雙的位置。她們只是在半決賽中輸掉了第一女雙的比賽，而這也是日本隊在這次比賽女雙方面輸掉的唯一一場比賽。

在回顧女雙整體表現時，丁其慶對新浪體育說道：「她們的表現是在我預想中的，她們的表現不錯。輸的這場球場上的風比較大，她們是第一次參加團體賽，給她們的心理造成的壓力比較大。決賽這一場也是受風的影響，她們打團體賽的經驗不是很豐富，一開始被對手壓著打，但精神的力量比較大，實力她們是有的，能頂過去。」

從倫敦奧運會時的亞軍，到里約奧運會時的冠軍，日本隊的女雙在幾年間進步明顯，這無疑證明了丁其慶的執教能力。如今在世界排名前七名中有三對日本組合，從這一點就可以看出這個團隊的整體實力。丁其慶介紹說，「其實隊內的內部競爭比較激烈，有3、4對組合實力都差不多，但比起經驗，松友美佐紀/高橋禮華經驗最足。福島由紀/廣田彩花這一對組合在經驗方面還需要更多的積累，她們在場上的應變能力和經驗不如里約奧運會冠軍這對組合，但她們的經驗肯定會慢慢積累的。她們無論在訓練還是生活中都是很好的，心態很好。」

丁其慶說，作為教練，他不會對選手在一些方面有硬性的規定，「我不會強制性地讓她們去做或者不做什麼事情，比方說談戀愛，讓她們『自由發揮』。」

改變打法——開始注重守中反攻

前幾年，球迷對日本女雙的印象是——防守好，對手需要很好的進攻才能得分，她們在場上意志品質很好，耐心足。丁其慶對新浪體育透露，現在他的執教理念開始有所改變，「改變了很多，以前是採取要結果的打法，和現在有點不太一樣，隊員們的身體能力和技術能力有所提升后，打進攻比較多，戰術以守中反攻為主。」

幾年前的女雙比賽很多場次都動輒打90分鐘，對運動員的體能要求很高。現在，很多女雙組合開始更注重進攻的打法，比如歐洲的組合。丁其慶改變執教理念是跟隨潮流？他說道：「也不是跟隨潮流，實力有了，打法就慢慢會有所改變，要積極主動去創造進攻機會。」

在他看來，他對幾對組合主要戰術的要求是相同的，但每一對組合有各自的特點，因此在細節上還是會突出各自組合的特點，「前後場不要那麼固定，2位選手都可以輪流攻，這是最理想的打法。」

這次比賽，丁其慶還特別關注了陳清晨/賈一凡她們的表現，「她們發揮得挺好的，關鍵場次都勝出，大賽經驗比較豐富的。」他還關注到了黃東萍/鄭雨的表現，這對組合只是在小組賽中得到過出場機會，但在丁其慶看來，只要教練加以打磨她們的技術和配合，未來表現值得期待。

談朴柱奉——他是一個挺好的人

這次曼谷之旅，日本隊在尤伯杯賽中拿到了冠軍，在湯姆斯杯賽中拿到了亞軍。能取得如此戰績，在很多人看來，日本隊總教練朴柱奉功不可沒。

只要是女雙比賽，丁其慶一定會坐在場邊，擔任臨場指導，每一次，朴柱奉也會坐在丁其慶的身邊。值得一提的是，朴柱奉基本上每一場比賽都會擔任臨場指導。

那麼，丁其慶是怎樣看待自己和朴柱奉在工作上的合作的呢？他說道：「他是一個挺好的人，在執教方面有自己的理念。」

「我和他合作了有十多年的時間了。」在做運動員時，丁其慶和朴柱奉是對手，「以前打過雙打比賽，我輸了。」

（董正翔）