藝術與科技的結合！OPPO Find X與你相約法國盧浮宮北京新浪網 (2018-06-05 19:19)
本文來自泡泡網
自從OPPO公佈Find系列回歸的消息之後，這款年度最受關注旗艦產品的熱度就一直居高不下，除了勾起了很多老用戶的情懷之外，超高的人氣也吸引了很多新用戶的關注。就在6月5日上午，OPPO正式公佈了OPPO Find X的發佈時間和地點，也是讓人尖叫連連。
OPPO Find X的發佈時間為6月19日（日期:6月20日）在法國巴黎盧浮宮正式召開，作為OPPO的年度旗艦級別產品，這一次的發佈會選址可以說是非常的厲害了。
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