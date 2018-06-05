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喜大普奔！6月5日，OPPO宣布未來旗艦OPPO Find X發佈會即將於6月19日（日期:6月20日），在法國巴黎盧浮宮舉行。期待已久的Find系列，終於如大家所願，正式回歸！

此次Find X的推出，竟讓人不禁回想到2012年發佈的Find 5和2014年推出的Find 7。Find 5和Find 7在用戶中贏得了一致的高口碑，無論是性能、外觀設計，在當時都是頂尖水平。

2012年12月12日， OPPO在798尤倫斯當代藝術中心為其新一代旗艦手機Find 5舉辦發佈會，這場發佈會的主題為「發現第五元素」，OPPO特地印製了紙質邀請函，由四張半透明的元素卡組成，而第五元素的Find 5，等被邀請者自己去發現。彼時發佈的OPPO Find 5成為國內首款採用1080P屏幕的手機，並且給手機行業留下了例如息屏美學的外觀設計理念；

2014年3月19日，OPPO選擇在北京798藝術區發佈了新產品Find 7，值得說的是Find 7發佈會創新性的採用了3D全息投影的邀請函，科技感滿滿，而且這些邀請函都是OPPO員工手工製作的。Find 7採用了完全自主研發的全球最快最安全的VOOC閃充技術和標誌性的天際線呼吸燈設計。Find 7不負眾望，在各個方面都不負旗艦稱號，延續Find 5為Find系列又拿下了大批手機用戶的心。

這一次OPPO即將為我們帶來了Find新品！Find X發佈會的地點定在法國巴黎羅浮宮，盧浮宮（法語：Musée du Louvre）位於法國巴黎市中心的塞納河北岸，藏有被譽為世界三寶的斷臂維納斯雕像、《蒙娜麗莎》油畫和勝利女神石雕，擁有的藝術收藏達40萬件以上，位居全球四大博物館之首，是世界著名的藝術殿堂。從歷代產品發佈會選址可以看出，OPPO偏愛著科技與藝術相結合的地標，此次可以看出Find X將會在藝術上更有造詣。

除了發佈會值得期待之外，更讓人迫不及待想知道的就是Find X有哪些驚喜。在此前OPPO在深圳召開的媒體溝通會上，OPPO就已經向外界分享了在5G標準和3D結構光技術研發方面的最新成果，因此完全可以大胆猜測，Find X將極有可能採用全新3D結構光技術，同時也有消息稱，此前展示的潛望式5倍光學變焦和防抖鏡組也很可能會出現在這款「未來旗艦」之上。

此外，OPPO Find X還傳聞會搭載驍龍845處理器，擁有8+256GB存儲組合。同時根據內部人員消息，該機可能會有輕裝版和高配版推出，不過兩個版本在配置上有怎樣的差異，還要等發佈會揭曉。

除此之外，超窄邊框全面屏、屏下指紋會不會有呢？經典的天際線呼吸燈設計會不會在新機中回歸呢？6月19日OPPO Find X與你相約巴黎盧浮宮，揭曉謎底的未來藝術之旅，可別錯過哦。