6月1日OPPO官方微博發佈了一則「OPPO Find X」的宣傳海報刷屏了，一句「Hi，久等了」像是在和很多老朋友打招呼一樣，充滿了一種久別重逢的親近感。儘管手機產品帶有很強烈的科技屬性，但從時間的維度上看，一款經典的手機的確可以喚起了不少用戶美好的回憶。

情懷回歸 戳中網友淚點

OPPO重啟Find系列，也預示著旗艦產品即將歸來。OPPO Find X微博海報一經發出，不論是朋友圈還是官方微博下面的留言，都引起了網友熱評和互動，官微點讚數超過1萬，轉發也達到近五千條，足以證明Find系列的粉絲一直都在，從未離開。

網友們不但表達了對OPPO Find X旗艦新品的期待，同時也曬出了Find曾經的經典機型以及承載回憶帶來的最真實的抒發，甚至有些網友坦言聽到Find回歸消息「熱淚盈眶」。

不怕暴露年齡的回想一下，曾經每一代Find手機都有一個顯著的「黑科技」標籤，例如當年Finder 6.65mm全球超薄手機，Find 5 1080P顯示屏和息屏美學，Find 7的VOOC閃充、天際線呼吸燈等等，每一次產品迭代都刷新了用戶對於手機體驗的認知。

探索 Find 系列永恆的主題

從眾多微博網友對新品期待值來看，不難發現大家希望在OPPO Find X這款產品上看到更多的黑科技旗艦。引言OPPO官方網站，「探索，是 Find 系列永恆的主題，我從未離開，只是多給了自己一點時間，去探索，去發現」。

OPPO所推崇的「探索精神」一直沒有停止，而回到Find X本身，有幾項「黑科技」應該會在這款旗艦產品上出現。

OPPO從2016年開始就投入人工智慧研究工作，並已搭建起先進的訓練集群和數據中心，申請了超過300項人工智慧專利，是手機行業在AI領域研發的領先者。

拍照方面應該是Find X發力的重點。在MWC 2017上， OPPO發佈5X無損變焦技術，在手機厚度不變的情況下，實現5倍無損變焦，重新定義 「拍照更清晰」，同時這也是目前為止手機行業中最佳無損變焦方案。

快速充電領域，OPPO一直走在行業前列，尤其在MWC2016上亮相的Super VOOC超級閃充技術令人印象十分深刻。2500mAh電池可在5分鐘充電58%，15分鐘充滿電。

今年5月25日OPPO官方宣布：公司成功實現了全球首個採用3D結構光技術的5G視頻通話演示。據OPPO官方介紹，這次亮相的3D結構光的基本原理是由結構光投射特定的光信息到物體表面後由攝像頭採集，之後根據物體所造成的光信號的變化來計算物體的位置和深度等信息，這樣的技術可以高解析度、高精確度的復原整個三圍空間。

旗艦由Find X來定義

當初為第一代Find代言的萊昂納多還只是奧斯卡陪跑專業戶，而現在已經登頂影帝，這和OPPO Find系列蛻變之路如出一轍，不知道這次的Find X是否還會邀請萊昂納多重新代言。

誠然，Find系列的回歸讓不少用戶「久等了」，但縱觀每一代Find系列產品，都是一次自我突破和創新。無論是在產品設計還是硬體配置上，都代表OPPO手機系列的最高水準。集一身黑科技的Find X是否會讓大家眼前一亮，答案就在6月揭曉。